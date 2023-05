Quebra Coco está recebendo instalação de lâmpadas de LED

A Prefeitura de Sidrolândia está realizando um importante projeto de modernização da iluminação pública no distrito do Quebra Coco, com a instalação de lâmpadas de LED de última geração. A iniciativa tem como objetivo principal promover iluminação mais eficiente, econômica e sustentável para os moradores.

A substituição das antigas lâmpadas por tecnologia LED traz inúmeros benefícios para o distrito. Além de proporcionar uma iluminação mais brilhante e uniforme, as lâmpadas de LED são conhecidas por sua durabilidade e menor consumo de energia, o que contribui diretamente para a redução dos custos públicos com a conta de eletricidade.

Foto: Rafael Brites

Com a implantação desse projeto inovador, a Prefeitura de Sidrolândia demonstra seu compromisso com o avanço tecnológico, o desenvolvimento sustentável e o conforto dos cidadãos, consolidando-se como uma gestão moderna e comprometida com o bem-estar da população.

Com informações da assessoria