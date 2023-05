Quarta-feira será de queda das temperaturas em Mato Grosso do Sul

Durante a quarta-feira (10), Mato Grosso do Sul tem queda gradativa das temperaturas, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). As instabilidades do Estado ocorrem devido ao avanço de cavados, além da passagem de uma frente fria que favorece essa condição do clima.

No Pantanal, a temperatura em Aquidauana será com mínima de 21ºC e máxima de 28ºC. Em Corumbá, tempo encoberto com chuvisco, mínima de 20°C e máxima de 25°C. Em Porto Murtinho, a mínima será de 20°C e máxima de 26°C.

Na região Norte, Coxim amanhece com mínima de 22ºC e a máxima atinge os 32°C ao longo do dia. Já na Capital, há a probabilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A mínima será de 20ºC e a máxima de 27ºC.

Em Dourados, mínima de 19ºC e máxima de 26ºC. No Sul, onde as temperaturas serão as mais baixas no Estado, Ponta Porã terá mínima de 18ºC e máxima de 24ºC. Iguatemi fica com mínima de 17°C e máxima de 27°C.

E no Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 21°C e máxima d

e 30°C.

Com informações da assessoria