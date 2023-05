Publicada homologação das escolas participantes do projeto da CGE-MS e SED

A edição desta quinta-feira (4) do DOE (Diário Oficial do Estado) traz a homologação das inscrições das escolas estaduais e, seus respectivos municípios, que se inscreveram para participar do projeto Estudantes no Controle, que objetiva transformar a realidade das escolas pelo fomento à cidadania ativa de estudantes e professores.

O projeto começou em 2018, mas devido à pandemia, nos anos de 2020 e 2021 não foram realizadas as atividades. Este ano, a CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado) e a SED (Secretaria de Educação) ampliaram o número de vagas em relação ao ano passado – de 50 para 60 – e também de municípios participantes – de quatro para 17.

Além dos valores de cidadania que as ações do Estudantes no Controle fomenta na comunidade escolar, neste ano, outro atrativo é a premiação que será distribuída para as 15 primeiras equipes colocadas na competição. Elas deverão realizar um evento para os alunos participantes do Projeto, conforme valores abaixo:

De 1ª à 5ª colocação, o valor total de R$ 2.750,00 por escola;

De 6ª à 10ª colocação, o valor total de R$ 2.250,00 por escola;

De 11ª à 15ª colocação, o valor total de R$ 2.000,00 por escola.