PT de Dourados se antecipa e defende candidatura própria de Botelho para prefeitura

Com o cenário político federal e estadual definidos, começam as articulações para as eleições municipais em 2024. Com isso, possíveis acordos e alianças começam a ser desenhados em Mato Grosso do Sul.

Repercutiu possível acordo que teria sido desenhado entre o deputado estadual Zeca do PT e Geraldo Resende (PSDB), reeleito para deputado federal. Em conversa informal, Zeca teria indicado apoio do Partido dos Trabalhadores a uma possível candidatura do tucano à prefeitura de Dourados.

Diante do cenário desenhado pelos parlamentares, o diretório municipal do PT se antecipou e lançou nota defendendo candidatura própria do partido e indicando o nome de Thiago Botelho para concorrer à sucessão municipal.

Em nota, o partido explicou que o “excelente desempenho” de Botelho como candidato ao Senado, tornou o nome do professor “forte para disputar a Prefeitura de Dourados”.

Além disso, o partido afirma que tem como prioridade uma “candidatura própria para prefeito de Dourados” e conta ser nesse “contexto que se deve pensar, ou não, em alianças, coligações”.

À reportagem, o deputado estadual minimizou a conversa e disse que apoiará o candidato escolhido pelo partido, independente de quem sejam os adversários.

Do mesmo modo, Resende classificou o apoio como apenas “uma conversa entre amigos”, mas se disse disposto a disputar o Executivo no município onde nasceu. Entretanto, o deputado enfatizou que está focado no mandato em Brasília. Por fim, o tucano não descartou a possibilidade de firmar aliança com o PT para concorrer à prefeitura da segunda maior cidade do Estado.

Botelho, preferido do PT para concorrer ao pleito, disse estar à disposição do partido e afirmou o desejo de concorrer para a prefeitura do município onde atua como professor universitário. Botelho também citou não ter tratado sobre apoio com outros parlamentares ou partidos, mas disse estar aberto para conversas.

Estreante, Botelho consegue terceiro lugar em disputa pelo Senado

Na disputa pelo Senado – onde a então ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP), terminou eleita – Botelho apareceu em terceiro lugar, próximo dos 200 mil votos.

O professor e advogado recebeu 13,7% dos votos, se aproximando de Henrique Mandeta (União) e ficando a frente de Juiz Odilon (PSD). Botelho recebeu um total de 178.041 votos.

O bom desempenho chamou atenção do Partido dos Trabalhos, tornando-o favorito para representar a sigla na disputa municipal.

Sonho antigo

A vontade de Resende em disputar as eleições para Prefeitura de Dourados existe há tempos.

O deputado federal chegou a ter o nome dado quase como certo nas eleições de 2020, mas desistiu da disputa para seguir no comando da SES (Secretaria Estadual de Saúde) durante o Governo Reinaldo Azambuja.

Na época, Resende atendeu um pedido do próprio Azambuja, mas admitiu pressão para ter o nome na disputa. “Estava uma pressão muito grande para que eu pudesse sair”.

O desejo de Resende precisou ser cancelado – ou adiado – por conta da pandemia de Covid-19. Durante entrevista coletiva realizada para afirmar a não candidatura, o então secretário estadual de Saúde disse que um médico “não abandona seu paciente”.

