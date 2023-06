Propostas para desenvolvimento de softwares devem ser submetidas até julho

Está aberto o período de submissão de propostas para o desenvolvimento gratuito de artefatos de software no segundo semestre de 2023. Podem participar pessoas físicas de toda a comunidade. A inscrição deve ser feita até 26 de julho, neste link.

“A ideia é captar propostas com caráter inovador, com a perspectiva de gerar novos modelos de negócio/startup, ou gerar soluções com impacto social sem fins lucrativos. Além de novas propostas, podem ser inscritas, ainda, aquelas que já possuem artefatos desenvolvidos pelo NES, para continuidade do projeto”, explica o coordenador do Núcleo de Práticas em Engenharia de Software da Faculdade de Computação, Hudson Silva Borges.

Os interessados podem inscrever até três propostas distintas e não há restrições para as ideias de software que podem ser desenvolvidas, desde que sigam os critérios de elegibilidade descritos no edital de inscrição. Entre os critérios estão a necessidade de ter caráter inovador e um objetivo claro e bem definido; a necessidade de contemplar todo o ciclo de desenvolvimento de software e de definir claramente os recursos de hardware e infraestrutura disponíveis para a implantação do software.

O processo de seleção será feito em duas etapas principais: enquadramento das propostas, onde uma comissão irá analisar se elas atendem aos critérios, e seleção das propostas pelos estudantes no Núcleo, que irão desenvolvê-las durante o segundo semestre de 2023 sob a orientação dos professores e o acompanhamento de técnicos.

“A disciplina proporciona aos estudantes a oportunidade de aplicar e exercitar conceitos da área de Engenharia de Software em projetos de software reais, com o intuito de formar profissionais de excelência, socialmente conscientes e preparados para os avanços tecnológicos e científicos, capazes de criar e aplicar novas tecnologias para o bem estar da sociedade”, aponta o coordenador.

A quantidade de propostas selecionadas está vinculada à quantidade de equipes que serão formadas no início do semestre, conforme o número de matrículas dos estudantes.

Os resultados de cada etapa da seleção serão publicados nos portais da Facom e do Núcleo de Práticas em Engenharia de Software. O enquadramento das ideias está previsto para 27 a 31 de julho. O resultado preliminar deve ser divulgado em 1º de agosto e, após os recursos previstos para o dia 2, o resultado final deve ser divulgado no dia 3.

Sobre o Núcleo de Práticas em Engenharia de Software

O Núcleo de Práticas em Engenharia de Software da Facom tem como missão aplicar e exercitar conceitos da área de Engenharia de Software, em projetos de software reais, com o intuito de formar profissionais de excelência, socialmente conscientes e preparados para os avanços tecnológicos e científicos, capazes de criar e aplicar novas tecnologias para o bem estar da sociedade. Desde sua criação, em 2018, o NES desenvolveu e entregou 38 projetos de software envolvendo 57 proponentes de software e contribuiu para a formação de 172 alunos. Mais informações sobre o núcleo e os projetos desenvolvidos podem ser encontrados no portal: nes.facom.ufms.br.

Com informações da assessoria