“Pontes para o turismo de base comunitária no MS” valoriza cultura indígena

O turismo de base comunitária – esse é o produto principal do Programa Trilhar MS, que contribui para o desenvolvimento econômico e social das comunidades, protegendo o meio ambiente, e estimulando o sentimento de autoestima nas comunidades e nos seus moradores.

Primeiro é feita uma análise situacional, com mapeamento dos envolvidos nas localidades (comunidades, instituições parceiras, poder público), depois preparação, trabalho de campo, reconhecimento do território e da situação atual do turismo nessas comunidades.

Isso tudo tem como objetivo ajudá-los a estruturar produtos e realizar alguns famtours, que são as viagens de familiarização, para que agências e operadoras de turismo possam conhecer os locais. O diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, fala de outras iniciativas além do projeto.

O projeto para o turismo de base comunitária de MS inclui as aldeias Moreira, Boa Esperança, Cachoeirinha e Babaçu, ambas Terenas, localizadas a cerca de 40 km de Miranda – uma das maiores populações indígenas da etnia Terena do país. Além disso, também contempla a comunidade quilombola Furnas de Boa Sorte, a comunidade Paraguai Mirim e a comunidade APA Baía Negra.

Além deste projeto de turismo de base comunitária, existe a expectativa da Rota Gastronômica Comunidades, que deve ser implementada no próximo ano, juntamente com o chef de cozinha Paulo Machado para que ele possa ajudar a desenvolver a rota.