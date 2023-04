Projeto Mãos que Criam Pelo Mato Grosso do Sul retoma atividades para edição 2023

O Projeto “Mãos que Criam pelo Mato Grosso do Sul”, da Fundação de Cultura , em sua edição 2023 oferece cursos na área de gestão de negócios e de inovação e design, técnicas e modos de fazer artesanato são aprimorados e, sobretudo, o ofício de artesão é repassado de geração para geração considerando as técnicas e matérias-primas da locais.

Com ações de 2007 , por meio da participação nas oficinas, já foram criados ou recuperados vários núcleos de artesanato no interior do Estado, o que é um modo de fomentar a cultura local que se expressa através do artesanato e de gerar ocupação e renda para famílias sul-mato-grossenses.

Max Freitas, presidente da FCMS é um entusiasta dessa iniciativa, “Eu acredito muito no projeto desde sua concepção, pois por meio da participação nas oficinas já foram criados ou recuperados vários núcleos de artesanato no interior do estado, o que é um modo de fomentar a cultura local que se expressa através do fazer arte e de gerar ocupação e renda para famílias sul-mato-grossenses”.

O projeto dialoga com a metodologia e as diretrizes do Programa do Artesanato Brasileiro – PAB e tem por objetivo: gerar oportunidades de trabalho e de renda, bem como estimular o aproveitamento das vocações regionais, levando à preservação das culturas locais e à formação de uma mentalidade empreendedora por meio da preparação para o mercado competitivo.

A FCMS, por meio da Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, tem levado o projeto para o interior do Estado com o objetivo de empreender a curto e médio prazo numa fonte local de trabalho e renda sustentável. “Assim, temos contribuído ativamente para a criação de núcleos produtivos com respaldo e cuidados específicos para sua inserção no mercado competitivo “, declara a gerente de Atividades Artesanais, Katienka Klain.

O a edição 2023 do projeto teve início neste mês, com a realização da Modelagem em Argila dos bichos do Pantanal, em Rio Brilhante com o instrutor Cleber de Brito e Macramê com as instrutoras Magali Ono e Janaina Bassi Gaffure, em Aparecida do Taboado. Em Maio mais duas oficinas serão ministradas: Cerâmica Terena, com Rosenir Batista em Aquidauana e Modelagem de Argila dos Bichos do Pantanal, com Rodrigo Avalhães, em Ladário, ao longo do ano o projeto Mãos que Criam pelo Mato Grosso do Sul visitará mais cidades, profissionalizando artesãos.

Com informações da assessoria