Projeto financiado pelo FIC, Bonito Blues & Jazz Festival será em junho

O mês de junho será especial para a cidade de Bonito – Mato Grosso do Sul. É que acontece nos dias 8, 9 e 10, mais um Bonito Blues & Jazz Festival, tradicional evento que chega ao 10º ano, com as participações de músicos e bandas da Argentina, Brasil e Paraguai. Ele será realizado no Selina Hotel (Rua Santana do Paraíso, 554). Serão 9 (nove) atrações com renomados artistas desses dois ritmos que nasceram da população negra americana, mais precisamente no século XIX, em plantações de algodão no Sul dos EUA.

O projeto do 10º Bonito Blues & Jazz Festival, do Instituto Internacional Visão de Vida, de Bonito (MS) foi aprovado pelo Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultural de Mato Grosso do Sul (FIC/MS) e Governo do Estado, sendo a organização a cargo do produtor, Afonso Rodrigues Jr. Participam neste 10º ano, os seguintes bandas e artistas: Band`ElasChica (Paraguay), Big Gilson (Rio de Janeiro), Boldrini Quarteto (Paraná), El Trio (Mato Grosso do Sul), Luis Avila & Friends (músico residindo em Londres e que estará tocando com amigos do MS), Valter Pinheiro (São Paulo), Rula y Los de la Esquina (Argentina), o lendário baterista Toti Morel Y Flia (Paraguay) e VPL Blues (Paraguay)

PROGRAMAÇÃO – Na quinta-feira (8) está programado os shows voltados para a música instrumental: El Trio, (MS), Walter Pinheiro (SP) e Boldrini Quarteto (PR). Na sexta-feira (9), será a vez dos artistas do Paraguay: Band’Elashica formada por 10 mulheres; VPL Blues com composições autorais em espanhol e guarani e por fim, o baterista Toti Morel y Família (acompanhado de suas filhas). Encerrando o 10º Bonito Blues & Jazz Festival, no dia 10 (sábado), Rula y Los de la Esquina (Argentina), Luis Avila & Friends, com seu “Mato Grosso do Blues” (MS), proposta essa do 10º Bonito Blues & Jazz Festival em homenagear os artistas que tiveram uma grande importância musical no estado e já falecidos: José Boaventura, Renato Fernandes e Zé Pretim. Finalizando a noite voltada para as guitarras, o Big Gilson (Rio de Janeiro) mostrará seu blues impecável.

PREÇOS - Os interessados em comprar os ingressos para o 10º Bonito Blues & Jazz Festival poderão acessar o seguinte endereço eletrônico https://www.sympla.com.br/

Com informações da assessoria