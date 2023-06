Projeto financiado pelo FIC abre inscrições em busca de mulheres para pintar muros de escolas públicas

Durante o mês dedicado ao meio ambiente, junho, artistas visuais sul-mato-grossenses terão a oportunidade de participar de uma chamada pública voltada, exclusivamente, para mulheres. Sob coordenação da Fuá Produções, o projeto intitulado “Agenda 2030: ODS nos Muros” busca selecionar 17 profissionais, nascidas ou residentes em Mato Grosso do Sul, para expressarem sua arte por meio dos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU. As inscrições iniciam nesta quarta-feira (7) pelo site www.odsnosmuros.com.br.

O prazo para as inscrições é até o dia 27 de junho. A chamada pública é voltada para mulheres (cis e trans) residentes e/ou nascidas em cidades do Estado, que tenham carreira artística na área das artes visuais com atuação comprovada por meio de portfólio. O regulamento da chamada pública também está disponível no site junto com o formulário de inscrição.

A realização do projeto é fruto da parceria da Fuá Produções com a Mucha Tintas e Bernardo Bravo Produções e conta com financiamento do FIC – Fundo de Investimentos Culturais – da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), órgão ligado ao Governo do Estado.

A inclusão é um quesito que está na essência do trabalho, conforme ressalta a coordenadora do projeto e sócia-fundadora da Fuá Produções, Julia Basso. “Terão prioridade mulheres que estejam residindo em Mato Grosso do Sul. Além de tratar sobre o que são ODS, o projeto busca valorizar e incentivar a inscrição de participantes mulheres pretas/pardas, mulheres indígenas e LGBTQIA+ de modo que elas tenham espaço para mostrar à sociedade o que temos em termos de arte e artistas”.

A inscrição é online e para participar da seleção a candidata deve estar munida da seguinte documentação: comprovante de residência atualizado (até três meses anterior à data da inscrição); cópia de certidão de nascimento – indicando que a candidata é nascida no Estado; breve currículo profissional – minibio e fotos de divulgação; portfólio com imagens de trabalhos e links de acesso à trabalhos, sites, vídeos, etc (caso a artista possua).

As artistas selecionadas receberão cachê de R$ 4 mil, conforme condições previstas no regulamento da chamada pública. Cada mulher terá a oportunidade de colorir um muro de pequeno porte a partir da criação de uma arte original da artista, totalizando 17 muros, sendo que cada um deles deverá retratar um dos temas da ODS. A chamada pública também prevê dez vagas de suplência para o caso de desistência de alguma artista selecionada.

Para colorir os muros as artistas terão os temas sorteados e a partir daí cada profissional criará a sua obra em uma área que varia de 6 a 10 m². A proposta central do projeto é integrar os ODS aos temas escolares e envolver alunos e professores de forma direta. Por meio da arte nos muros das escolas, pretende-se despertar o interesse dos estudantes pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e estimular uma discussão sobre questões relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade.

“Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são metas que cada vez mais devem estar na cabeça, na boca e no coração das pessoas. Afinal, se a gente quer que o planeta continue com sua biodiversidade precisamos criar mecanismos que trate do micro ao macro sobre mudanças de comportamento e busca por atitudes sustentáveis”, pontua Julia Basso que viu nas atividades do projeto um convite para a comunidade estudantil participar dos debates. “Além dos muros, o projeto prevê que cada artista tenha uma roda de conversa com alunos e professores da escola. Ao final do projeto, vamos ter um mapa digital com a localização de todos os muros pintados. A ideia é que tudo o que for trabalhado aqui chame a atenção para que são essas ODS que falam de meio ambiente, educação, uso inteligente da água, energia limpa e tantos outros assuntos que fazem parte do dia a dia das pessoas. Uma porta de entrada para os professores ligarem os muros às disciplinas trabalhadas em sala de aula e ponto de partida para que os alunos conversem em casa, também, sobre esses assuntos”, argumenta a gestora da Fuá Produções.

Outro intuito do projeto é promover o empoderamento feminino no campo das artes visuais, tendo em vista que linguagens como o grafitti, por exemplo, é uma forma de expressão artística ainda dominada em sua maioria pelos homens. “Ao incentivar a participação de mulheres, o projeto busca ampliar a visibilidade e o reconhecimento do talento feminino, além de incentivar o diálogo sobre igualdade de gênero e diversidade nas artes”, diz Julia Basso.

Serviço – Para mais informações sobre o projeto e inscrições acesse o regulamento e siga a “Agenda 2030: ODS nos Muros” nas redes sociais: no Instagram e Facebook, @fuaproduções ou pelo site www.odsnosmuros.com.br. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Com informações da assessoria