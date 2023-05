Projeto cultural disponibiliza gratuitamente download de e-book sobre faixa paraguaia

Está disponível para download o e-book “Entre Fios e Tecelagem: a produção, o uso e as apropriações da Faixa Paraguaia no Pantanal de Mato Grosso do Sul”, de autoria de Claudia de Medeiros, Daiane Lima dos Santos e Wanessa Pereira Rodrigues. A obra é o resultado final do projeto “Faixa Paraguaia – Tecendo a Nossa História” e pode ser acessada pelo site www.faixaparaguaia.com.br ou clicando aqui.

A influência da faixa paraguaia nos países latinos, as histórias e as trocas culturais envolvendo essa indumentária transfronteiriça, a produção com os diferentes tipos de teares, o passo a passo para a confecção do produto e um pouco do perfil das artesãs do Pantanal que se debruçam sobre essa arte secular são alguns dos muitos conteúdos contidos dentro do livro de 145 páginas. Obra elaborada com o objetivo de preservar o conhecimento secular e difundir a importância da faixa paraguaia na formação da identidade e costumes contidos no Pantanal.

“O ebook não é a finalização de um projeto, é o começo de uma nova etapa do nosso trabalho de difusão. Agora, o próximo passo é buscar o reconhecimento da faixa paraguaia como patrimônio cultural e isso traz uma nova fase”, explica a coordenadora do Ponto de Cultura Sapicuá Pantaneiro e idealizadora do projeto, Claudia de Medeiros, que tem trabalhado arduamente em sua pesquisa para sistematizar a história da faixa paraguaia cujo conhecimento histórico e de produção quase se perdeu no desenrolar do tempo.

“Inicialmente, quando eu comecei a trabalhar com projetos no Sapicuá Pantaneiro, em 2003, eu fiz uma pesquisa em que viajei pelo Pantanal – da Nhecolândia ao Nabileque – e pelas diversas falas das comunidades a gente identificou que alguns produtos que representam a cultura pantaneira estavam se perdendo”, lembra Claudia que identificou dentro desse cenário a ameaça do desaparecimento da faixa paraguaia ou pantaneira como também é denominado regionalmente. “Porque quase ninguém mais sabia tecer, estava caindo em desuso por conta de não ter a faixa em oferta. Foi a partir daí que montamos o projeto ‘Sapicuá Pantaneiro’ voltado para valorizar e difundir esse conhecimento da confecção da faixa paraguaia juntamente com as comunidades pantaneiras”.

Todo um trabalho árduo que, Claudia relata outros frutos gerados a partir desses 20 anos de dedicação de pesquisa e capacitação de artesãs e artesãos pantaneiros em torno da faixa paraguaia que permitiu, inclusive, a geração de renda nas comunidades. “A faixa se tornou o carro-chefe do projeto a partir da adesão das comunidades pantaneiras em que a gente sempre foi capacitando pessoas, que deram continuidade e foram ensinando outras. Com a chegada da novela Pantanal, veio um marketing muito forte em cima da cultura pantaneira e houve esse destaque da faixa pantaneira porque, hoje, ela é usada não só na cintura, mas, como elemento que compõe outros produtos”.

Algo que a produtora cultural e muitas artesãs puderam assistir de perto. É que Claudia e algumas mulheres pantaneiras, detentoras do conhecimento de produção da faixa pantaneira, assumiram o papel de confeccionar as faixas que compuseram o figurino do elenco de atores da novela Pantanal. Trabalho esse que só foi possível porque lá atrás o Sapicuá Pantaneiro surgiu para se debruçar em uma pesquisa de valorização dos saberes tradicionais de produção do acessório.

Agora, o e-book está disponível para o público em geral e em especial para artistas, artesãs e artesãos que queriam aprender mais sobre a história e o modo de confeccionar esse acessório tão importante na cultura, identidade e memória do povo pantaneiro.

“Entre fios e tecelagem: a produção, o uso e as apropriações da Faixa Paraguaia no Pantanal de Mato Grosso do Sul”, é um projeto incentivado pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC/MS), apresentado pelo Estado de Mato Grosso do Sul que contribuirá para o reconhecimento da faixa paraguaia como patrimônio imaterial do Pantanal feito via Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Além do e-book, o projeto “Entre fios e tecelagem” gerou outros produtos como o fomento da pesquisa cultural voltada a história da faixa paraguaia e novas oficinas de capacitação de artesãs e artesãos na região do Pantanal, com destaque a colaboração de Luciana Teixeira arquiteta, seu trabalho também está no e-book.

Cultura e patrimônio – A faixa paraguaia também chamada de faixa pantaneira é um legado herdado da cultura fronteiriça, após a Guerra do Paraguai, na segunda metade do século XIX. Além da sua singular beleza, o acessório na vestimenta do homem pantaneiro tem suas funcionalidades próprias. Enrolada na cintura, ela tem o objetivo de dar sustentação à coluna do peão nas longas cavalgadas, uma vez que o seu trabalho implica em extensas jornadas no campo pantanal adentro e, ainda, de protegê-lo contra insetos ao vedar o cós da calça contra picada ou entrada dos bichos, considerando que o bioma pantaneiro é um ambiente de natureza.

Serviço: o e-book “Entre Fios e Tecelagem: a produção, o uso e as apropriações da Faixa Paraguaia no Pantanal de Mato Grosso do Sul” está disponível para download pelo site www.faixaparaguaia.com.br.