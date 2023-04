Pós-graduação da UFMS oferece vagas para cursos de mestrado e doutorado

Estão abertas as inscrições dos cursos de mestrado e doutorado da UFMS, para ingresso no segundo semestre letivo. Para as vagas no mestrado, os interessados têm até o dia 14 de maio para participar. Já o processo seletivo para o doutorado tem inscrições em fluxo contínuo até 30 de setembro.

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Maria Lígia Macedo, ressalta que a Universidade promove o desenvolvimento de pesquisa científica, tecnológica e de inovação de alto nível, e ao ingressar em um dos cursos, os candidatos têm contato direto com o ensino de qualidade. “[A UFMS é] uma Instituição pública, de reconhecimento nacional e internacional, que oferece formação de alta qualidade totalmente gratuita. É uma excelente oportunidade para você, que busca pós-graduação e quer investir na pesquisa e na produção de conhecimento em uma instituição de excelência”, convida.

As vagas disponíveis são para as modalidades de ampla concorrência, ações afirmativas e Qualifica UFMS, sendo esta última exclusiva para servidores da Universidade. As oportunidades são para cursos em diferentes áreas do conhecimento na Cidade Universitária e nos Câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul e Três Lagoas.

“Vale a pena ver o edital, procurar o programa de pós-graduação que tem interesse, se preparar e aproveitar essas possibilidades ofertadas”, diz a pró-reitora.

A arquiteta e urbanista Isabela Gallindo ingressou no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais em 2022, em busca do sonho da carreira como professora universitária. Ela destaca as experiências proporcionadas pelo curso, como o da vivência em sala de aula. “É de grande importância passar por todas as etapas que se propõe um mestrado, visto que nos ensina, prepara e capacita para um futuro brilhante como pesquisadores, devolvendo à sociedade mediante o espalhar do conhecimento”.

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL), Ovídio da Conceição Batista Júnior relata que escolheu o curso pela qualidade do ensino, que já tem causado impactos em sua trajetória. “Comecei com um objetivo de me caminhar para a docência após a conclusão, mas nada impede de atuar como pesquisador, olhando para as questões discursivas de Mato Grosso do Sul, ainda temos muito para ler e aprender. Profissionalmente, atuo como docente na Rede Estadual de Ensino e vejo que as disciplinas cursadas até aqui no PPGEL contribuem para despertar nos alunos o pensamento crítico e a aproximação com a pesquisa científica”.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no portal. Os candidatos devem preencher o formulário e anexar os documentos específicos, de acordo com o edital. Os processos seletivos são divididos em duas etapas: as inscrições e a avaliação de mérito. A avaliação é composta pela análise de currículo, apresentação do pré-projeto e prova de conhecimentos específicos. Há, ainda, a prova de línguas.

As datas para as avaliações serão definidas por cada programa de pós-graduação, que divulgarão os cronogramas em suas respectivas páginas.

Com informações da assessoria