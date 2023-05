Inscrições para curso de costura em Nioaque estão abertas

O Sebrae em parceria com o Programa “Cidade Empreendedora”, em Nioaque, vão oferecer o curso de costura. O programa tem objetivo fomentar o empreendedorismo local por meio de capacitação e incentivo aos negócios locais. E uma das ações desse programa é a oferta de cursos de costura para a comunidade nioaquense acima de 16 anos de idade.

O curso de costura oferece noções de confecção de enxoval para bebês, fundamentos de modelagem básica, introdução à modelagem de lingerie, técnicas de criação de coleção, fundamentos de precificação de produtos têxteis, conserto e customização de roupas. Serão oito dias de curso, entre os dias 09 a 16 de maio de 2023.

Para participar, os interessados ​​devem enviar para o número 67 991518024 as seguintes informações: curso de interesse, nome completo e CPF. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas.

A iniciativa visa contribuir para o desenvolvimento econômico e social da cidade, oferecendo oportunidades de capacitação para que os participantes possam se qualificar e se destacar no mercado de trabalho, além de incentivar o empreendedorismo local. A prefeitura de Nioaque acredita que a capacitação é fundamental para proteger o desenvolvimento da cidade, promovendo o crescimento econômico e gerando novas oportunidades de trabalho e renda.

Mais informações sobre o curso de costura e o programa “Cidade Empreendedora” podem ser encontradas nas redes sociais e no site da prefeitura de Nioaque (http://www.nioaque.ms.gov.br/.

Com informações da assessoria