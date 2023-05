Professores da rede pública de Jardim têm cursos sobre o sistema Aprende Brasil

Os professores da rede pública municipal de ensino de Jardim tiveram na semana passada cursos de formação do Sistema de Ensino Aprende Brasil em ação. O objetivo é aprimorar o ensino dos quase 3 mil alunos das escolas municipais e centros integrados de Educação Infantil (CIEIs).

Os cursos acontecem ao longo do ano como forma de potencializar o conteúdo das apostilas do sistema, adquiridas pela Secretaria Municipal de Educação, de modo que os professores se sintam mais familiarizados com o conteúdo, que é atualizado a cada ano pelo fornecedor.

Foram ministradas formações também aos professores regentes e de área pelos assessores Silmara Zattera, Júlio Schwingel, Ivan Santos, Altemir Schwarz e Paula Souza, divididos em turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

O Sistema de Ensino Aprende Brasil foi desenvolvido para potencializar a qualidade do ensino nas escolas. Os conteúdos de um ano dão continuidade aos do período anterior, garantindo uma aprendizagem progressiva, articulada e interdisciplinar.

Com informações da assessoria