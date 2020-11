Professora Cândida requer criação de 02 quebra-molas na Avenida Retirada da Laguna

Em sessão ordinária do dia 29/10, pela vereadora Cândida Thereza (PSDB) foi apresentado requerimento direcionado ao prefeito Valdir Junior e a Massataka Ogiwara, Secretário Municipal de Obras para que juntamente com o órgãos competentes promovam a construção de 02 quebra-molas com elevação e sinalização na Avenida Retirada da Laguna, sentido Nioaque Guia-Lopes-da-Laguna, sendo nas referidas imediações:

– 01 nas proximidades da residência do Professor Gean e;

– 01 nas proximidades da Conveniência Subidinha.

Pela vereadora foi externado que a preocupação premente desta legisladora é com os sérios riscos de acidentes que possam ocorrer na localidade mencionada. “Somos sabedores que na referida avenida o fluxo de veículos é intenso e a instalação de quebra-molas em locais estratégicos inibirá a pratica de motoristas na condução de seus veículos sempre acima da velocidade permitida, fator este que coloca em risco a vida dos próprios condutores e pedestres. Além disso, o crescimento populacional da Vila São Miguel é notória, necessitando de maiores infraestruturas que ofereçam aos cidadãos melhores condições de segurança no ir e vir, evitando também transtornos para com a população, como consequências quando expostos a situações graves e de risco”, justificou a vereadora.

A proposta recebeu apoio em assinaturas dos vereadores Luis Fina de Oliveira – PT, João Carlos Vera Gonçalves – MDB e Danilo Bortoloni Catti – PSDB, recebendo aprovação por unanimidade.

Edição e foto: Elizete Maidana