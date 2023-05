Procon-MS promove segunda edição da “Trilha de Orientação ao Consumidor” na Capital

Com a proximidade do Dia das Mães, o Procon-MS (Secretaria Executiva de Defesa e Orientação do Consumidor), realiza na próxima quarta-feira (10), a segunda edição da “Trilha de Orientação ao Consumidor de MS”. A ação reúne parceiros que devem percorrer pontos com alto fluxo de consumidores na Capital.

O principal objetivo da trilha é levar autoridades e equipes técnicas ao encontro dos consumidores em Campo Grande, fortalecendo o contato próximo para orientar e tirar dúvidas e ainda falar sobre as questões de interesse de consumidores e fornecedores de MS, como explicou a secretária-executiva do Procon-MS, Nilza Yamasaki.

Em sua primeira edição, no mês de março, mais de 500 pessoas foram abordadas pelas equipes. Agora, nesta edição, a ação pretende levar temas como a orientação estão a educação para o consumo consciente; canais de acesso aos serviços de apoio e defesa do consumidor; como funcionam os órgãos de defesa do consumidor; prevenção do superendividamento; alertas sobre golpes em empréstimos consignados e dúvidas gerais.

Patrícia Cozzolino, titular da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), a qual o Procon-MS é ligado, pontuou que a segunda edição do evento reforça a sua importância e é uma grande oportunidade para o consumidor esclarecer dúvidas, tornando ainda mais forte a união dos órgãos do sistema defesa do consumidor de MS.

O roteiro de visitação prevê a abertura da trilha, às 9h, no Shopping Pátio Central (centro da Capital); a partir das 10h a trilha acontece no Shopping Norte Sul; às 14h no Shopping Campo Grande e a partir das 15h30 no Shopping Bosque dos Ipês.

São parceiros do Procon Estadual neste evento a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), Defensoria Pública de MS, Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), Ministério Público Estadual e a OAB/MS.

