Processo Seletivo para Assistente de Educação Infantil está com inscrição aberta em CG

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu processo seletivo para assistente de educação infantil, com salários de R$ 1,5 mil. As inscrições seguem abertas até 15 de junho.

Segundo o edital publicado no Diogrande, após o encerramento do período estabelecido para a realização das inscrições online, será publicada no Diário Oficial do Município a relação das inscrições deferidas de todos os candidatos inscritos, convocando-os para proceder à entrega dos documentos comprobatórios da prova de títulos, conforme informado neste Edital, bem como encaminhar cópia de um documento oficial de identificação com foto.

O candidato que realizar a inscrição, cujo nome não constar na lista de publicação de candidatos inscritos, terá dois dias úteis para comprovar a realização da mesma e solicitar sua homologação.

Participarão da Prova de Títulos todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, que serão avaliados desde que encaminhem na data estabelecida os documentos solicitados para pontuação, sendo que todas as etapas serão publicadas no Diogrande.

Assim, o Resultado Preliminar será, exclusivamente, com base na avaliação dos títulos apresentados, mediante o somatório de pontos obtidos de acordo com a comprovação da experiência e dos cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional.

O edital do processo seletivo pode ser conferido na íntegra a partir da página 4 do Diogrande. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, no site https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/. O processo seletivo é cadastro de reserva e contempla cotistas.

