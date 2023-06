Primeira quinzena de junho teve chuvas acima na maioria dos municípios pesquisados

A primeira quinzena de junho teve chuvas acima da média histórica em 20 dos 38 municípios pesquisados pela equipe do CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Em Três Lagoas, por exemplo, a média histórica é de 35,5 milímetros e choveu 124,4 milímetros, o que representa volume 250% superior à média. Outras duas cidades da região extrapolaram em mais de 200% a média histórica de chuvas no período: Água Clara, com 89mm (+210%) e Bataguassu, que registrou 129,8mm, ou 201% acima da média.

Os maiores acumulados de chuvas se concentraram entre os dias 12 a 14 de junho, com a chegada de uma frente fria que também derrubou as temperaturas. As regiões com volumes de chuva mais expressivos foram a Central e Leste. Apenas quatro municípios registraram menor de 10mm de chuva. Em Campo Grande, o acumulado foi de 110,4 milímetros na primeira quinzena de junho, o triplo do que era esperado para o mês todo, ou seja, a média histórica de chuva em junho, que é 37,7 mm.

O CEMTEC/MS utiliza dados de satélites do produto MERGE/INPE, das estações meteorológicas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Semadesc, e ainda dos pluviômetros automáticos do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) para fazer o balanço das chuvas. Os dados estão NESSE boletim.

Com informações da assessoria