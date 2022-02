Primeira baixa dos soldados incorporados em 2021 do 9° GAC

O 9º Grupo de Artilharia de Campanha “Grupo Major Cantuária” realizou no dia 14 de janeiro de 2022, a primeira baixa dos soldados incorporados no ano de 2021, após concluírem, com êxito, as instruções previstas durante o serviço militar obrigatório. Foram licenciados, na segunda baixa, 19 (dezenove) soldados do Efetivo Variável.

Ao término da solenidade, o contingente desfilou, pela última vez, simbolizando o encerramento de suas atividades junto ao Exército Brasileiro.

Fonte da informação: Assessoria de Comunicações de Nioaque