Presidente Silas e vereadores participaram da agenda do governo do estado nas cidades vizinhas

A agenda foi cumprida em Jardim e Guia Lopes da Laguna

O presidente do Poder Legislativo de Nioaque, Vereador Silas Ferreira (PSDB) juntamente com vereadores estiveram nas cidades de Jardim e Guia Lopes da Laguna acompanhando o prefeito Valdir Junior, em agenda com governador do Estado do MS Reinaldo Azambuja.

Na oportunidade foi assinada ordem de serviço para obras de pavimentação asfáltica da MS-382.

A ordem foi assinada pelo Governador Reinaldo Azambuja, sendo obras importantes para a integração da região Sudoeste.

Silas disse que o encontro foi de suma importante, vez que a região caminha para o desenvolvimento, possibilitando grandes melhorias.

Vereadores que acompanharam a caravana: Neguinho da Santa Amélia (PP), Seco (PP), Nado Andréa (PSDB), e Sérgio Marques (PT)

Foto: Paulo Abílio

Edição Elizete Maidana