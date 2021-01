PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO VEREADOR SILAS FERREIRA RECEBE SECRETÁRIO DA SAÚDE EM SEU GABINETE

Na manhã de hoje (14/01) o presidente do poder legislativo de Nioaque, vereador Silas Ferreira (PSDB) recebeu em seu gabinete, o secretário de saúde o município, Antônio Raimundo da Silva.

Pelo presidente foi solicitado ao secretário empenho em demandas na saúde, tais como reformas de EFS, e aquisições de mais ambulâncias.

Pelo secretário foi dito que pegou a secretaria com muitos trabalhos em andamento, vez que a gestão do Valdir Junior tem dado total respaldo, e acredita que os trabalhos darão segmentos, proporcionando muitas melhorias para os munícipes, com atendimento humanizado à população.

Pelo presidente foi externado total apoio à administração, colocando-se a disposição para somar dentro das permissões legislativas.

Edição e foto: Elizete Maidana