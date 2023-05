Premiação dos destaques do Estadual de Futebol 2023 será nesta quarta-feira

Promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a cerimônia de encerramento do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2023 será realizada nesta quarta-feira (3), às 16 horas, no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande. .

Além de exaltar o campeão Costa Rica, que chegou ao segundo título de sua história, o evento vai premiar os destaques da competição: atleta revelação, artilheiro, melhor jogador de linha e goleiro, além do melhor técnico. Também será apresentada a seleção do campeonato. Os patrocinadores também receberão um agradecimento especial, seguindo para um jantar após a cerimônia.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 teve fim no último domingo (30), com o título do Costa Rica sobre o Operário na final. Além de colocar o segundo troféu estadual em sua galeria, a Cobra do Norte colocou-se no calendário nacional do futebol na próxima temporada. A equipe do interior disputará em 2024 a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa Verde e a Copa do Brasil, esta que também contará com a participação do finalista Operário.

Principal apoiador da competição, o Governo de Mato Grosso do Sul, via Fundesporte e Setescc, reafirmou neste ano o compromisso com o Estadual, destinando R$ 1,04 milhão aos 10 clubes participantes. O apoio financeiro, proveniente do FIE-MS (Fundo de Investimentos Esportivos), auxiliou diretamente as equipes com despesas ao longo do campeonato, como hospedagem e alimentação dos jogadores e comissão técnica, taxa de arbitragem e custos com materiais esportivos, chegando até os uniformes.

Serviço

O Bioparque Pantanal está localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, 6.277, no bairro Chácara Cachoeira, na capital.

Com informações da assessoria