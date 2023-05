Sidrolândia inaugura Centro de Controle de Zoonoses, que começa a funcionar na terça-feira

Inicialmente, os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, com possibilidade de mudanças. É responsabilidade do tutor levar o animal em caixa de transporte adequada para garantir o conforto do animal.

Com essa iniciativa, a cidade espera melhorar a qualidade de vida da população e dos animais, além de promover a saúde pública por meio da prevenção e controle de doenças infecciosas.

O secretário de S aúde, Luiz Pitó, destacou a importância do trabalho realizado para que o CCZ fosse inaugurado. Já a prefeita Vanda Camilo ressaltou a necessidade do centro, uma vez que o controle de zoonoses é fundamental para garantir a saúde pública. A prefeita finalizou agradecendo a todos que contribuíram para tornar essa conquista possível.

Com informações da assessoria