Prefeitura entrega caminhão para subsecretaria de obras rural de Nioaque

Nesta sexta-feira (08), a Prefeitura de Nioaque entregou um Caminhão Caçamba 0 km VW Constellation, adquirido pelo valor de R$ 275.000,00. Através de recursos articulado pela prefeitura junto ao Governo Federal via Ministério de Agricultura. O Caminhão irá auxiliar nos serviços da recém-criada Subsecretaria do município, que beneficiará a agricultura familiar do município e recuperação de estradas.

Além do Caminhão Caçamba, a Subsecretaria de Obras que atende 05 assentamentos da região, conta com 01 máquina Motoniveladora, 01 máquina Pá-Carregadeira, são maquinários 0 km e permanentes e a disposição apenas da Subsecretaria, além de contar também com tratores para atender e fortalecer a agricultura familiar através dos pequenos produtores rurais.

A Subsecretaria, pioneira no estado, foi inaugurada no dia 23 de Junho, sua sede própria na colônia conceição foi totalmente revitalizada para atender as demandas e descentralizar os serviços da Secretaria de Obras.

Os reparos em estradas rurais estão seguindo um cronograma organizado pela equipe da Subsecretaria de Obras, recentemente a sub secretaria de obras realizou um grande trabalho de recuperação na colônia Padroeira do Brasil, atendendo uma reivindicação antiga da comunidade, Essa semana, a equipe está trabalhando na Colônia Conceição atendendo reivindicações dos moradores com a recuperação na estrada da linha do Sr. Mané.

Na área de Obras e Infraestrutura, o município recebeu recentemente um recurso para construção de ponte de concreto na “Ponte do Passo” Região do bairro Bahia, através do Deputado Federal Beto Pereira, que deverá beneficiar as escoações de grãos que está em crescimento no município.