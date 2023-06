Prefeitura de Nioaque e Sebrae adiam o “Dia da Oportunidade”

A Prefeitura de Nioaque, com o Sebrae por meio do “Programa Cidade Empreendedora”, anunciou o adiamento do aguardado evento chamado “Dia da Oportunidade”. O evento, que estava originalmente agendado para o dia 13 de junho, terá uma nova data divulgada em breve.

O “Dia da Oportunidade” tem como objetivo oferecer um ambiente propício para o desenvolvimento empreendedor, fornecendo conhecimentos e oportunidades para os empreendedores locais. Por meio dessa iniciativa, a Prefeitura de Nioaque e o Sebrae pretendem promover o crescimento econômico da cidade, estimulando a inovação e o empreendedorismo.

Os interessados ​​em participar do “Dia da Oportunidade” fiquem atentos aos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Nioaque. Em breve, será divulgada a nova data do evento, para que todos possam se programar e aproveitar ao máximo essa oportunidade única.

A Prefeitura de Nioaque agradece a compreensão de todos e reforça o compromisso de continuar trabalhando em prol do desenvolvimento econômico e empreendedor da cidade. A nova data do “Dia da Oportunidade” será anunciada em breve, e a expectativa é que o evento seja um verdadeiro sucesso, confiante para fortalecer a economia local e estimular novas iniciativas empreendedoras.

Para mais informações e atualizações sobre o “Dia da Oportunidade” e outros eventos relacionados ao empreendedorismo em Nioaque, visite o site oficial da Prefeitura ou entre em contato pelos canais de atendimento disponíveis.

Com informações da assessoria