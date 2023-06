Prefeitura de Naviraí recebe acesso à plataforma Data Cidade MS desenvolvida pelo Sebrae

O acesso ao painel Data Cidade MS, uma ferramenta desenvolvida pelo Sebrae/MS que integra dados públicos e internos da instituição em uma plataforma com design inovador e acessível, foi fornecido a Prefeitura Municipal de Naviraí pelo Sebrae/MS. A maior parte do sistema é aberta, porém, há um espaço destinado especificamente para a gestão pública dos municípios que integram o programa Cidade Empreendedora, incluindo Naviraí.

A entrega foi feita, na última quarta-feira (7), à prefeita, Rhaiza Matos, que recebeu o acesso à área restrita da plataforma. Mais do que disponibilizar o acesso às informações, o Sebrae/MS também capacitou os servidores municipais ligados às áreas estratégicas de atuação na Prefeitura. O grupo participou de uma oficina de quatro horas com orientações sobre como utilizar a ferramenta.

Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, o Data Cidade MS reúne dados referentes ao município, além de possibilitar que a gestão acompanhe o andamento das ações do programa Cidade Empreendedora em Naviraí.

“É um banco de dados completo atualizado em tempo real, de acordo com os updates feitos pelas fontes de informação, que traz o perfil do município, além de dados socioeconômicos e índice de consumo. O acesso a esse conteúdo permite que os servidores analisem as informações e tracem estratégias de melhoria para a cidade em diversas áreas. O Sebrae fornece essa ferramenta como mais um apoio para fomentar o processo de desenvolvimento, além de oferecer mais transparência à execução do programa Cidade Empreendedora, possibilitando o acompanhamento do trabalho no município”, destacou Maciel.

A ferramenta também irá servir de suporte para embasar a Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal na produção de matérias jornalísticas que mostrem o avanço do município na gestão atual.

O programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae/MS executado em parceria com as Prefeituras Municipais para transformar a economia local a partir do desenvolvimento dos pequenos negócios. Mais informações podem ser obtidas por meio do número 0800 570 0800 ou em cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.