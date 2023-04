Prefeitura de Aquidauana abre inscrições para concurso de 306 vagas

A Prefeitura de Aquidauana realiza o Concurso Público de Provas e Títulos para provimento 306 cargos em diversos setores da Administração Municipal. A partir de hoje, 24, as inscrições estão abertas.

A Prefeitura de Aquidauana publicou o Edital 001/2023 do concurso público, que será realizado em todas as suas fases pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). O edital está disponível no Diário Oficial: http://aquidauana.ms.gov.br/edoem/ , de hoje, 24/04, edição nº 2.134.

Interessados em participar do certame devem se inscrever até 19 de junho de 2023, exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). A prova escrita objetiva será aplicada no dia 02 de julho. Clique aqui para realizar a inscrição: https://concurso.fapec.org .

São oferecidas 75 vagas para nível superior, 53 vagas para professores, 146 vagas para cargos de nível médio, 20 vagas para o ensino fundamental completo e mais 12 vagas para ensino fundamental incompleto. Os salários vão de R$ 1.257,22 a R$ 4.343,09.

O valor da taxa de inscrição para cargos do nível superior é de R$ 120,00; para cargos do nível médio R$ 80,00 e para os cargos de nível fundamental é de R$ 60,00. O candidato poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, no período 24 de abril até 02 de maio de 2023. As regras para o pedido constam em edital e devem ser previamente consultadas pelo candidato.

VAGAS

O concurso público é para preenchimento dos cargos de: administrador, advogado, arquiteto, assistente social, auditor de controle interno, cirurgião dentista, contador, dentista de ESF, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, farmacêutico bioquímico, fiscal de vigilância sanitária, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, geógrafo, instrutor de atividades físicas, médico veterinário, monitor educacional, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, turismólogo, professor, agente administrativo, agente comunitário de saúde, agente de endemias, fiscal de obras e posturas, monitor de costura, orientador social, técnico agropecuário, técnico em edificações, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em laboratório, tradutor e intérprete de libras, assistente pedagógico, auxiliar de saúde bucal, motorista, merendeira.

FASES

Este Concurso Público constará das seguintes fases: prova objetiva escrita (de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos); prova discursiva (de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos aprovados na Prova Escrita para o cargo de advogado na proporção de 10 (dez) vezes o número de vagas, respeitados os empates na última posição; prova de títulos (de caráter classificatório para os candidatos aprovados na Prova Escrita (Objetiva), para todos os cargos de nível superior e médio, na proporção de 10 (dez) vezes o número de vagas, respeitados os empates na última posição).

Haverá prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos aprovados na Prova Escrita (Objetiva), dos cargos de enfermeiro, motorista I, motorista do transporte de escolares e técnico em enfermagem, na proporção de 10 (dez) vezes o número de vagas, respeitados os empates na última posição.