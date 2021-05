Prefeitos de Bonito e Dourados compartilham experiências tecnológicas nas cidades

Secretário de Administração de Iguatemi também mostra as ações de modernização no Webinar das Cidades Digitais do Sul do Mato Grosso do Sul que reúne gestores e servidores públicos na próxima terça. Investir no conceito de cidade inteligente será uma das grandes demandas dos novos prefeitos eleitos. Renovação nas Prefeituras da região é de quase 54%.

Com a pandemia acelerando a necessidade de modernização dos órgãos públicos, as Prefeituras estão intensificando o investimento em tecnologias que melhorem a prestação dos serviços públicos. Na próxima terça-feira (25), prefeitos e servidores municipais do Sul do Mato Grosso do Sul participam, às 10 horas, de encontro virtual para compartilhar ações de transformação digital.

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), o Webinar das Cidades Digitais tem participação confirmada dos prefeitos de Bonito, Josmail Rodrigues, e Dourados, Alan Guedes, e do secretário de Administração de Iguatemi, Delsio Adelfo Sovernigo, que trazem as experiências e soluções adotadas para uma gestão mais eficiente e conectada.

Participam também especialistas em cidades inteligentes e o coordenador-Geral de Aprimoramento do Ambiente de Investimentos do Ministério das Comunicações, Otto Fernandes Solino, que traz detalhes sobre a Lei Geral das Antenas, passo obrigatório para implantação da tecnologia 5G que deve impulsionar a conectividade nos municípios brasileiros. “É o espaço para troca de informações e soluções que possam contribuir com o planejamento municipal, com ideias e modelos de como se investir em tecnologia, imprescindível nesse momento”, explica o diretor da RCD, José Marinho.

Renovação – Investir no conceito de cidade inteligente será uma das grandes demandas dos novos prefeitos eleitos frente à pandemia que vem acelerando a informatização nas secretarias municipais, conforme ressalta o diretor da RCD, José Marinho.

Um levantamento feito pela Rede Cidade Digital com os 39 municípios foco do encontro da próxima terça, mostra que em 21 deles há novos prefeitos eleitos, uma taxa de renovação de quase 54% nos Executivos Municipais. “A tecnologia deve nortear ainda mais o plano de desenvolvimento das cidades. O mais importante quando falamos em cidades digitais, conectadas e inteligentes é a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, observa o diretor da RCD.

As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais do Sul do Mato Grosso do Sul são gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. O evento, apresentado pela jornalista Valdireni Alves, tem a parceria da S. Clara Comunicação, ClipEscola, Fibra Óptica Rio Preto, AX4B e MV.

Serviço:

Webinar das Cidades Digitais do Sul do Mato Grosso do Sul

25/05, às 10 horas

Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades pelo https://www.sympla.com.br/rcd

Informações pelo WhatsApp (41)3015-6812 ou pelo [email protected]