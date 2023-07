Prefeito de Nioaque vai contestar dados do Censo 2022 na justiça

Após divulgação do Censo Demográfico 2022, na quarta-feira (28), o prefeito de Nioaque (MS), Valdir Couto de Souza Junior (PSDB), afirma que vai contestar os dados do mostraram redução na população do município nos últimos anos.

O Censo 2022 mostra que a população de Nioaque saiu de 14.391 habitantes em 2010 para 13.220 em 2022, redução de 1.171 habitantes.

Segundo a reportagem do site Mídiamax, a decisão de contestar os dados do IBGE na Justiça, ocorre para evitar perdas de repasse de recurso. Além de mapear a população, o Censo também é utilizado para subsidiar políticas públicas e investimentos pelo poder público ou empresas privadas, o que pode impactar o orçamento municipal.

Para evitar as perdas financeiras, o prefeito Valdir espera que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sancione o PLP 139/2022, que evita perdas financeiras aos municípios em decorrência da mudança populacional do Censo.

“Estamos otimista que o presidente da república irá sancionar a PLP 139/2022 e vamos contestar sim”, disse o prefeito Valdir.