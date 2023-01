Prefeito de Nioaque registra candidatura à reeleição da ASSOMASSUL e acredita em chapa única

Atual presidente, Valdir Couto tenta reeleição para o próximo biênio.

Prefeitos com interesse na presidência da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) têm até 31 de dezembro para protocolar chapa. Entretanto, a dois dias do fim do prazo, apenas o atual presidente protocolou o documento na expectativa de conquistar o biênio 2023/2024.

O atual presidente, prefeito de Nioaque, Valdir Couto Junior (PSDB), disse acreditar em chapa única. “Acredito que vai ter uma chapa, em consenso, já registramos a nossa no dia 27”.

Couto diz ainda que no dia 1º de janeiro, domingo, vai saber se outras chapas também foram protocoladas. “Acredito que tem consenso, tem mais um grupo grande de apoiadores pedindo a reeleição”.

Na chapa apresentada pelo atual presidente, constam os nomes de 20 prefeitos e trocas pontuais, com a do vice-presidente. Era o prefeito de Caarapó, André Nezzi. “Na chapa, ele fica como diretor de esporte, porque a cidade dele foi campeã da Copa Assomasul”.

Assim, na chapa de reeleição, o prefeito de Antônio João, Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira, será o vice-presidente.

Conforme a assessoria da Assomasul, os protocolos de chapas podem ser enviados por e-mail até o último dia do ano.

Portanto, o pleito que elegerá o próximo presidente ocorre em 10 de janeiro. A votação será feita das 8h às 17h no próprio local.

Fonte: Campo Grande News