Prazo para solicitar isenção da taxa do Enem 2023 termina nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (28) o prazo de solicitação da isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (Enem). Pode pedir isenção o candidato que estiver cursando a última série do ensino médio neste ano de 2023, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar.

E também o estudante que tiver cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, tendo renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Ou, ainda, o candidato que estiver em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, inscrito no CadUnico dos Programas Sociais do Governo Federal, desde que informe o seu Número de Identificação Social (NIS).

A solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem deve ser feita pelo site do Inep, que é o enem.inep.gov.br/participante. E atenção: o participante que recebeu isenção de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2022, mas faltou aos dois dias de prova, precisa justificar a ausência para pedir a isenção de taxa para o Enem 2023. A justificativa deve ser feita também no site do Inep, até esta sexta-feira (28).

E lembrando que todos os participantes, inclusive quem conseguir isenção de pagamento, deve realizar a etapa de inscrição entre os dias 5 e 16 de junho. As provas do Enem 2023 estão previstas para serem realizadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Com informações da Agência Brasil