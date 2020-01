Na manhã desta sexta-feira (10/01), no Gabinete Municipal, aconteceu a cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares e suplentes de Nioaque, para o quadriênio 2020-2024.

O Secretário de Governo Murilo Rosseto esteve representando o Prefeito Valdir Júnior, que na oportunidade agradeceu a presença de todos, parabenizando os novos conselheiros tutelares e desejando que tenham um ótimo desempenho no cumprimento do mandato.

No ato houve o juramento dos conselheiros e assinatura do Termo de Posse.

Os novos conselheiros tutelares titulares: Kamila do Amaral Moura Zaratin, Cícero Pereira de Souza, Emanuelle Paola Goulart Batista, Liliana Araújo Bóia e Quitéria Pastora da Costa.

Participaram da solenidade a Presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Ozinéia Martins dos Santos, Chefe de Gabinete Agenor Barbosa, e os conselheiros suplentes.

Com informação Assessoria de Imprensa do Poder Executivo