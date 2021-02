‘Porto Murtinho é fundamental para nossas exportações’, afirma Eduardo Riedel

Obra do contorno viário vai ajudar no escoamento da produção e melhorar acesso aos terminais portuários

‘Porto Murtinho é fundamental como importante polo de exportação dos nossos produtos. Por essa região teremos a Rota Bioceânica, importante corredor que vai interligar Mato Grosso do Sul até os portos do Chile”, afirmou o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

O governador Reinaldo Azambuja entregou na quarta-feira (10) a implantação do contorno rodoviário do município, investimento de R$ 25,2 milhões. A obra vai retirar o tráfego pesado da área central da cidade, dando suporte aos novos empreendimentos rodoviários e hidroviários, que já estão em fase de instalação na região. “Este novo acesso vai tirar o tráfego de dentro da cidade, além de ser uma oportunidade de geração de empregos e crescimento e melhorias no escoamento das riquezas que são produzidas na região sudoeste do Estado”, descreveu o governador.

“Além disso, todas essas obras no município vão gerar mais desenvolvimento para o Estado, além da ativação da nossa economia”, Complementou Riedel.

O contorno vai dar mais rapidez para o trânsito de caminhões aos terminais portuários, contribuindo para o escoamento da produção. A obra vai interligar a nova rotatória com a BR-267, sendo importante para o desenvolvimento do município, que está em localização estratégica, sendo parte da rota bioceânica. A solenidade ocorreu no trevo da rodovia.

Para o titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, o governo constatou que era necessário fazer um acesso compatível à região portuária, “o que levou o governo a lançar a obra do anel viário, que estamos inaugurando hoje e representou investimento de R$ 25 milhões. Esse anel contorna todo o dique de Porto Murtinho, evitando que essas carretas passem por dentro da cidade”, ponderou.

O prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, elogiou os investimentos do Estado e as obras que vão melhorar a infraestrutura no município. “Nossa cidade tem dois eixos de desenvolvimento que são os portos de importação e exportação, além do acesso a rota bioceânica e precisamos de mais apoio para receber as empresas que estão chegando. Somos agora uma cidade de importância nacional”.

Eduardo Riedel lembrou que desde o primeiro ano de mandato, o governador mantem parceria com os municípios. “Soubemos enfrentar as crises, empreender reformas e agora ter condições de investir nas cidades. Estamos inaugurando uma janela, uma porta para exportações, para uma nova rota de produção do Estado e parte do Brasil, que vai transformar a cidade por meio da rota bioceânica”.

Rota bioceânica

O governador fez questão de destacar que os investimentos na cidade vão contribuir com a rota bioceânica, que vai encurtar o caminho para o Oceano Pacífico. “O maior gargalo sempre foi a logística, que encarece o preço final do produto. Com esta rota vamos crescer muito nas exportações e assim fortalecer nossa economia”.

Ainda citou que Mato Grosso do Sul deve ter o maior PIB (Produto Interno Bruto) de crescimento no País e que este projeto em curso vai fazer parte deste cenário. “Como se encurta o caminho em até 17 dias de viagem de navio, podemos baratear em até 50% os gastos com frete marítimo, o que vai nos ajudar tanto nas exportações, como importações”.

Neste ritmo de crescimento, o governador citou que já existem o alinhamento e negociação para implantação de novos portos na cidade. “Já estamos em conversa com a empresas Navios e PTP e tem outros grupos interessados em abrir portos aqui na cidade, mostrando um horizonte de possibilidades”.

Entregas

O governador também entregou obras de saneamento básico, que se trata da ampliação e melhorias da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto, além do reservatório de 700m³ e rede de distribuição de água, investimento da Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul) no valor de R$ 4,8 milhões.

Além da entrega do contorno viário, Reinaldo Azambuja fez o descerramento da placa da implantação de uma rotatória, a partir da BR-267, que vai disciplinar o acesso de caminhões ao posto de triagem. O investimento será de R$ 2,5 milhões. Construído pela iniciativa privada, este estacionamento para 400 caminhões faz o controle do fluxo veículos aos portos.

Ainda aproveitou a agenda em Porto Murtinho para assinar convênio com a prefeitura municipal, para o repasse de R$ 5 milhões em recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul), que serão usados em obras de recapeamento nas vias urbanas do município.

O governador também inaugurou a ponte de concreto construída pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) na vazante II do Rio Branco, garantindo acessos à BR-267 e a MS-382 pela MS-458. Reinaldo Azambuja também vistoriou a obra do Governo do Estado, no dique de Porto Murtinho.