População de Nioaque sofre e reclama do descaso com infraestrutura e limpeza

Com as recentes chuvas, que ocorrem quase todos os dias, a população de Nioaque vem sofrendo com o descaso do poder público com as obras de infraestrutura. As ruas próximas ao Jockey ficam alagadas, causando transtornos para quem precisa passar pelo local.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, disse que as águas da chuva abriram valetas enormes nas ruas e é um transtorno para quem tem que passar de moto, carro ou mesmo andando. “Inunda tudo em época de chuva porque não tem escoamento e nós precisamos buscar as crianças e com água batendo no joelho no joelho”, reclama.

Descaso

Questionamentos já foram enviados à prefeitura de Nioaque, porém sem retorno. Enquanto isso, a população fica sofrendo com a ineficiência do poder público, que tem o dever de levar melhorias paro onde precisa de atuação de gestores municipais.

Outra reclamação da moradora é com relação a coleta de lixo. “Lixeiro faz mais de semana que não passa; acho que o prefeito não sabe que para evitar dengue e chikungunya teria que ter a cidade limpa”.