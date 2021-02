Ponto de vista por Ana Sá

VAMOS FALAR SOBRE O PROPÓSITO DA CRIAÇÃO DO HOMEM?

“A adoração é a razão plena para a existência do homem. Ela é o motivo para o qual nascemos e, do mesmo modo, nascemos de novo.” (A. W. Tozer)

A TV Record está transmitindo a novela Gênesis, primeiro livro da Bíblia que trata da criação do mundo e do homem por Deus. Esta é a primeira característica que encontramos de Deus na Bíblia, antes mesmo da santidade, do amor, da justiça: Deus é Criador. A centralidade de Deus se faz muito presente nos primeiros capítulos do Livro de Gênesis. Ao assistir a esta primeira semana, percebi-me a refletir sobra o propósito da criação do homem/mulher. Mas o que é o homem então?

Vamos ver juntos. A passagem pela qual gostaria de começar é Gênesis 1: 26-31:

(Gn 1:26) Então Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenhamos domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, toda a terra e todos os répteis que rastejam na terra”.

(Gênesis 1:27) Deus criou o homem à sua imagem; ele o criou à imagem de Deus; macho e fêmea os criou.

(Gênesis 1:28) Deus os abençoou; e Deus disse-lhes: “Sede fecundos e multiplicai-vos; encham a terra, sujeitem-se, dominem os peixes do mar e as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra”.

(Gênesis 1:29) Deus disse: “Eis que te dou toda a grama que produz semente na superfície de toda a terra e toda árvore frutífera que produz semente; isso servirá como alimento.

(Gn 1:30) A cada animal da terra, a cada ave do céu e a tudo o que se move na terra e contém um sopro de vida, dou cada erva verde como alimento”. E assim foi.

(Gn 1:31) Deus viu tudo o que ele tinha feito, e eis que era muito bom. Era noite e depois manhã: o sexto dia.

Nos versículos que lemos juntos, notamos que Deus criou o homem à sua imagem, administrador de tudo o que foi criado, homem e mulher. Estes são os três pontos que gostaria de discutir hoje nesta coluna, em particular o primeiro.

O que significa que o homem foi criado à imagem de Deus? Em primeiro lugar, o texto bíblico nos lembra que o homem é apenas uma imagem criada, apenas uma imagem. Com essa expressão, o autor do Gênesis enfatiza que o homem não só não é o original, mas sobretudo não é nada sem o original. Embora o ser humano tenha sido criado à imagem, ele é infinitamente menor do que o Deus que o criou. Adão, que em hebraico significa terra, não é comparável ao Deus que está no céu (Eclesiastes 5: 2). Sem Deus, não somos nada.

Qual é o propósito do homem, de acordo com a Bíblia? A Bíblia deixa bem claro que Deus criou o homem e que o criou para Sua glória. Portanto, o propósito final do homem, de acordo com a Bíblia, é simplesmente glorificar a Deus. Mas, como é glorificar a Deus? O Salmo 100: 2-3 diz para adorar a Deus com alegria e “saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e nós somos seus; nós somos o seu povo, as ovelhas do seu pasto. ” Para glorificar a Deus precisamos reconhecer quem é Deus (nosso Criador, para começar) e louvá-lo e adorá-Lo como tal. Precisamos ser fiéis a Ele. Entretanto, em nosso estado decaído, o pecado nos separa de Deus e torna impossível glorificá-Lo por nós mesmos. Mas, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso relacionamento com Deus é reconciliado – nosso pecado é perdoado e não cria mais uma barreira entre Deus e nós (Romanos 3: 23-24).

Se somos a imagem de Deus, devemos nos comprometer a viver de maneira digna, digna do original. Da mesma forma, se todo ser humano é criado à imagem de Deus, não posso maltratar quem é diferente de mim, como o marginalizado ou quem não pensa como eu. Se Deus nos chama para subjugar a terra, devemos nos comprometer como cristãos na defesa da natureza que nos cerca, para limitar, por exemplo, o desperdício, o uso de materiais difíceis de reciclar, sermos menos consumidores e assim por diante. Em Cristo, Deus nos chama para evitar os extremos (machismo e feminismo) e encontrar a harmonia e a correspondência certa entre o homem e a mulher.

Ana Paula Sá Menezes

Mãe de Autista

Mestre em Ensino de Ciências na Amazônia

Especialista em Ensino de Matemática

Especialista em Neuropsicopedagogia