Ponta Porã terá a primeira pista oficial de atletismo de Mato Grosso do Sul

Em breve, Ponta Porã será a única cidade de Mato grosso do Sul a dispor de uma pista oficial de atletismo, homologada pela Confederação Nacional e apta a receber competições nacionais e internacionais da modalidade.

Foi iniciado o processo de emborrachamento da base de concreto da pista, localizada no terreno da Funcespp (antiga estação ferroviária). O sistema de acabamento é composto por uma base de concreto ou asfalto e uma base elástica emborracha pavimentada in loco com máquinas alemãs específicas para pistas de atletismo, e no acabamento uma cobertura de spray com micro-partículas de EPDM, resistente a travas de ferro, permeável e com amortecimento.

Este modelo é ideal para pistas de atletismo e tem a certificação DIN 18035/6 com pavimento tipo A, IAAF aprovada e certificada.

Para entender

As provas de marcha atlética e corridas são realizadas na pista oficial, que possui 400 m de extensão na raia de número “1”. Uma pista oficial é constituída por no mínimo oito raias, numeradas de dentro para fora, ou seja, a raia mais interna é a número “1” e a mais externa, normalmente, é a número “8”. A pista consiste de duas retas paralelas que medem aproximadamente 85 m e duas curvas com aproximadamente 115 m (na raia 1).

O sentido de corrida na pista é sempre “anti-horário”. A linha de chegada para todas as provas de pista é única. A mesma se encontra no final da “reta principal” ou “reta de chegada”. A reta principal, por sua vez, é identificada por existir na pista um prolongamento que possibilita realizar as provas de 100 m rasos e 100 e 110 m com barreiras, integralmente em linha reta.

As provas de velocidade são realizadas integralmente nas raias. As provas de maior distância, não são raiadas, ou seja, imediatamente após o sinal de partida, os participantes da prova podem dirigir-se às raias mais internas. Contudo, algumas provas (800 m e revezamento 4 x 400 m) são parcialmente raiadas. Nesse caso, o trecho inicial das provas é raiado e a partir de determinado ponto passa a ser de raia livre.

No gramado interno são disputadas as provas de saltos e lançamentos.