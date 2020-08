POLÍTICA 2020

Convenções Municipais já tem data marcada

OBS: foto feitas em fevereiro deste ano (antes da pandemia), na Conferência Estadual da Rede

O calendário de convenções nos municípios já está definido, a Rede Sustentabilidade definiu o calendário de convenções o qual tem pré-candidaturas definidas para as eleições municipais deste ano, quando serão escolhidos prefeitos, vices e vereadores. Entre 9 e 16 de setembro serão confirmados os nomes que vão para as disputas.

Este ano a Rede vai disputar eleições em todas as cidades que tem diretórios municipais constituídos com candidatos a vereador e, em algumas, vai disputar majoritária. O partido foi um dos que mais cresceu no Mato grosso do Sul quanto ao número de diretórios e candidaturas, no comparativo com as eleições de 2016.

Jean Fernandes, porta-voz da Rede Sustentabilidade Mato Grosso do Sul, destaca que a sigla, desde seu reconhecimento como partido político em 2015, vem trabalhando para ampliar seu quadro de filiados e tem captado pessoas que querem fazer política pública, coletiva e sem interesses pessoais. ‘Temos feito um trabalho de priorizar o legislativo em todo o Estado, com atores-chave que querem ocupar o espaço na política pública. Muitos dos nossos pré-candidatos têm um trabalho fantástico na sua área, seja ela na área social, indígena, segurança pública ou ambiental. A Rede sempre vai trabalhar com os seus princípios e valores e esse ano temos trabalhado de forma ainda mais organizada para termos resultados’, destaca.

No dia 9 de setembro será realizada convenção na cidade de Nioaque. A agenda será às 9h, no Assentamento Boa Esperança lote 87, zona rural da cidade. Neste município a Rede trabalha para ter candidato a prefeito, e tem, por enquanto, chapa de vereadores com 13 pré-candidatos.

Ainda no dia 9 de setembro, o diretório municipal de Sidrolandia também faz convenção, às 18h, na Avenida Antero Lemes da Silva, 1001. Centro. O partido vai lançar chapa de vereadores para o peito deste ano. Por enquanto, são 18 pré-candidatos.

De acordo com assesssoria, no dia 10 de setembro, às 18h, na Rua Julia Gonçalves Costa, 666, Bairro Bodoquena II, é a vez da convenção municipal no município de Terenos. A Rede se prepara conquistar ao menos duas das onze cadeiras no legislativo municipal com ao menos 17 pré-candidatos e também trabalha para candidatura na majoritária.

Coxim realiza no dia 11 de setembro, às 18h, na Rua Rio Grande do Sul, 200, centro, convenção municipal para sacramentar os nomes já pré-definidos para disputa da prefeitura e vagas no câmara de vereadores. Pela primeira vez o município vai ter um candidato a prefeito pela Rede. Além disso, a chapa de pré-candidatos ao legislativo tem 15 nomes.

Ribas do Rio Pardo faz convenção no dia 12 de setembro. Será na Rua Marciana C. Lemos, 64, Vila Nova, a partir das 14h. A Rede se prepara para a disputa de vagas ao legislativo municipal, com sete pré-candidatos, com possibilidade de composição na majoritária.

O diretório Rede em Campo Grande faz convenção no dia 16 de setembro, às 18h, na Rua Mar Cáspio, 44, Chácara Cachoeira. A sigla se prepara para ampliar a representatividade na Câmara Municipal, que hoje tem um parlamentar, o vereador Eduardo Romero. A Rede trabalha para ter, ao menos, dois parlamentares a partir de 2021.

