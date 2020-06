Polícia civil em conjunto com a PM realiza prisão

A Polícia Civil de Nioaque e o 4° Pelotão da Policia Militar, em ação conjunta, prenderam nesta manhã (22) no Assentamento Conceição, Zona Rural de Nioaque, um homem suspeito de ter praticado os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver e outros 3 homens e uma mulher suspeitos de terem prestado auxílio à ocultação do cadáver. O fato aconteceu na noite de ontem (21) quando, durante uma briga, o suspeito aplicou um “mata-leao” na vítima, ocasionando a sua morte. Em seguida os suspeitos amarraram o corpo da vítima no “para-choque” traseiro de um caminhão baú e o levaram até às margens da BR 419, onde o abandonaram. Os Policiais receberam denúncia anônima informando o fato e iniciaram diligências localizando os indivíduos que confessaram os crimes.

