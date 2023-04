Polícia cumpre mandados e prende acusados de abigeato

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, pela Delegacia Especializada de Combate à Crimes Rurais e Abigeato (DELEAGRO), em parceria com a DP de Cassilândia e apoio das DPs de Chapadão do Sul e de Aparecida do Taboado, deu cumprimento a três mandados de prisão preventiva no sábado (15).

A investigação esclareceu o roubo de mais de 70 cabeças de gado no município de Cassilândia, sendo identificados os autores e recuperado o gado que já havia sido transportado para o Estado de Goiás.

Em prosseguimento, com apoio da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental e Núcleo Regional de Identificação, foi pedida a prisão preventiva dos criminosos e, após o acolhimento pela Justiça, foram expedidos e cumpridos os mandados de prisão.