Polícia Civil apreende 1 tonelada de maconha

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), no âmbito da Operação Hórus, apreendeu, na sexta-feira, 14/04, quase uma tonelada de maconha, no município de Dourados/MS. A apreensão aconteceu por volta das 09h30min, na aldeia Jaguapiru.

Durante a ação, um homem de 33 anos foi preso em flagrante, por tráfico de drogas. A carga que totalizou 952 kg, estaca armazenada em um estabelecimento comercial, localizado em referida aldeia.

Segundo o apurado, os policiais receberam a informação de que grande quantidade de entorpecente estaria no local, que ostentava uma faixada desbotada de venda de gás de cozinha. Munidos com tais dados, uma equipe passou a monitorar o endereço.

Em determinado momento, os investigadores notaram que num terreno baldio, ao lado do comércio de gás, havia uma caminhonete Chevrolet S10, suja de terra, indicando que poderia ser o veículo que transportou a droga. Em checagens das placas algumas divergências foram constatadas, apontando que o automóvel poderia ter sido adulterado, o que será comprovado por meio de perícia.

Diante das fundadas suspeitas de que o comércio poderia estar realmente armazenando grande quantidade de droga, os policiais entraram o estabelecimento e foram recebidos pelo proprietário, J.P.F.

Já dentro do comércio de gás os policiais sentiram o cheiro característico de maconha e interpelaram o comerciante que, prontamente, confessou que numa sala dentro do prédio havia grande quantidade da droga. O indivíduo informou que a droga estava há alguns dias dentro de seu comércio e que foi deixada por um desconhecido, juntamente com a caminhonete S10, para ser armazenada até que outra pessoa viesse buscá-la, sendo que pelo “serviço” receberia a quantia de R$ 1 mil.

O autor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a sede encaminhado para sede da DEFRON.