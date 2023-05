Polícia apreende 650kg de maconha em Ponta Porã

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) realizou ontem, 4, na MS 164, em Ponta Porã-MS, diligências no âmbito da Operação Hórus, visando combater os crimes ocorridos na área de fronteira, sobretudo o tráfico ilícito de entorpecentes e os crimes de contrabando e descaminho. Durante estas ações, foram apreendidos 650kg de maconha.

Segundo apurado, os policiais civis receberam informações de que um veículo tipo Jeep Renegate teria saído de Ponta Porã/MS sentido Maracaju/MS, pela Rodovia MS 164 e poderia estar carregando entorpecentes. Por tal motivo, uma equipe do GARRAS realizou a abordagem, ocasião em que seu motorista desobedeceu e tentou fugir realizando diversas ultrapassagens proibidas e empregando velocidade excessiva.

Foi feito acompanhamento tático pela equipe, sendo que os autores passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a viatura. Os policiais então revidaram.

Neste ínterim, o veículo suspeito passou pela base da Polícia Rodoviária Estadual de Aquidaban, quando perdeu o controle, após passar por um quebra-molas. Dois ocupantes do veículo desceram do automóvel e correram em direção à mata, quando mais disparos foram efetuados pelos suspeitos, quando novamente foi necessário a realização de disparos por parte dos policiais, sendo que um dos autores foi atingido na perna.

Após certificação da segurança dos policiais, foram procedidos aos primeiros socorros do flagranciado, mediante utilização de técnicas de Atendimento Pré-Hospitalar. Em seguida, foi feito encaminhamento do suspeito para atendimento médico, visando preservação de sua vida, bem como foi realizada busca pelas proximidades do local, não sendo encontrado o outro envolvido.

Feita a verificação do interior do automóvel, constatou-se a presença de aproximadamente 650kg de substância entorpecente tipo maconha. Verificada a documentação apresentada pelo preso, identificou-se a Carteira de Identidade como falsa, o qual possuía em seu desfavor dois mandados de prisão pela prática de tráfico de drogas.

Verificado os sinais identificadores do automóvel, constatou-se que se tratava de carro com placas adulteradas, roubado na cidade de São Gonçalo/RJ no mês de abril de 2023. Diante dos fatos, foi o autor foi preso em flagrante por tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo; adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na modalidade utilização de veículo automotor com sinais identificador adulterado; uso de documento falso e tentativa de homicídio qualificada pela qualidade de servidor de segurança pública da vítima.