Polícia Civil apreende 50 kg de cocaína em Ponta Porã; droga vale R$ 2,5 milhões

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, no âmbito da Operação Hórus, apreendeu, ontem (13), 50 Kg de cocaína, na MS 164, município de Ponta Porã/MS. O volume da droga está avaliado em R$ 2,5 milhões nos grandes centros.

Segundo apurado, os policiais civis receberam a informação de que um veículo VW Saveiro, de cor vermelha, possivelmente seria utilizado para o transporte de grande quantidade de entorpecente, razão pela qual, passaram a monitorar a região, mais especificamente as saídas da cidade, visando localizar o automóvel.

Assim, por volta das 06h20min, foi visto um veículo com as características citadas pelo denunciante trafegando pela MS 164 e imediatamente os policiais emitiram ordem de parada, sendo desobedecida pelo motorista, que passou a fugir da abordagem em alta velocidade, inclusive lançando o veículo na direção dos policiais de forma temerária, motivo pelo qual foram realizados disparos de advertência.

Na sequência, iniciou-se a perseguição e após alguns quilômetros de perseguição os policiais viram o motorista do veículo entrando com o automóvel em um matagal na margem da pista, abandonando-o, e fugindo a pé para o país vizinho, Paraguai, impossibilitando sua localização e captura.

Diante das suspeitas do veículo estar transportando entorpecentes, o carro foi levado para a base da DEFRON, município de Dourados/MS, para passar por inspeção, ocasião em que se localizaram 47 tabletes de cocaína, pesando no total 50 Kg, alocados em compartimentos ocultos do automóvel, os chamados “mocós”, sendo necessário cortar a lataria para alcançar a droga.

As investigações prosseguem visando identificar o motorista do veículo para a sua devida responsabilização penal.