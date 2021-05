Polícia aprende moto em Nioaque furtada em Campo Grande no ano de 2018

Equipe do Canil Setorial do 7º BPM apreendeu em Nioaque nesta terça-feira (27), uma motocicleta furtada em Campo Grande em 2018. De acordo com a polícia, por volta das 23h, equipe do Canil realiza policiamento ostensivo e preventivo na zona rural da região utilizando os cães farejadores.

Durante essas rondas a equipe chegou na região do assentamento Andalucia e por lá verificou um aglomerado de pessoas em um bar. Ainda de acordo com a polícia, no local havia várias motocicletas estacionadas e uma delas chamou a atenção por não possuir placa de identificação.

Os militares acionaram o proprietário e verificaram no veículo que a numeração de identificação veicular estava raspada. Contudo, com a numeração do motor ainda intacta foi possível constatar, por meio dos sistemas policiais, que a motocicleta havia sido furtada em Campo Grande em 2018.

Indagado, o proprietário, um homem de 30 anos, afirmou ter adquirido a moto por R$ 1,5 mil . Diante deste cenário, o autor foi apresentado na Delegacia de Nioaque juntamente com a motocicleta para as devidas providências.