Polícia ambiental fiscaliza 68 pescadores no rio Miranda e apreende petrechos ilegais

Uma das equipes da Polícia Militar Ambiental de Jardim que realiza fiscalização no rio Miranda, na operação Big Fish II/21, dentro da operação Tiradentes, vistoriou neste sábado (24) acampamentos de pesca e abordou embarcações com pessoas em atividade de pesca amadora e também que praticavam a pesca no barranco do rio, em um total de 68 pescadores fiscalizados, que foram orientados sobre as normas de pesca e felizmente todos pescavam legalmente.

Durante os trabalhos foram apreendidos 22 anzóis de galho e uma rede de pesca que estava armada cruzando o rio com alto risco para os cardumes (Petrechos proibidos). Os proprietários dos petrechos ilegais não foram identificados. As equipes continuam em fiscalização no rio Miranda, Nioaque e afluentes durante a operação.

Mesmo que não sejam presos esses infratores, a intensificação deste tipo de fiscalização de retirada desses petrechos com alto poder de captura evita a degradação dos cardumes e também impõe prejuízo financeiro ao perderem o petrecho ilegal.

Fonte da notícia: https://www.progresso.com.br/cotidiano/meio-ambiente/policia-ambiental-fiscaliza-68-pescadores-no-rio-miranda-e-apreende/381444/