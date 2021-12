A Polícia Militar Ambiental de Bonito realizou o resgate de um jacaré preso em um anzol, na tarde de ontem (7), no Rio Nioaque. O reptil de dois metros estava preso numa ‘armadilha’ de galhos e após ser retirado, foi devolvido para seu habitat natural.Durante diligências no Rio Nioaque contra a Piracema, os militares encontraram o jacaré preso em um anzol de galho e muito cansado. O apetrecho de pesca estava preso na pata traseira do animal, que se debatia bastante, mas logo foi libertado pela PMA.

Além disso, outros 27 anzóis de galho foram retirados do Rio e os militares alertam que o uso de apetrechos legais como esse e, principalmente, as redes de pesca e espinheis podem causar a morte da fauna aquática, mesmo sem os pescadores estarem no rio.