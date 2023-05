PMA fiscaliza 47 embarcações e 126 pescadores em Miranda e Bonito

Várias equipes das 27 Subunidades da Polícia Militar reforçaram a fiscalização nos rios do Estado em prevenção à pesca predatória, neste feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Desde domingo (30) de madrugada até o final da tarde de ontem (1), equipes de Policiais Militares Ambientais do Grupamento de Águas do Miranda (Bonito) e Aparecida do Taboado fiscalizaram 47 embarcações e 126 pessoas desenvolvendo pesca e apreenderam diversos petrechos ilegais à pesca.

Distrito de Águas do Miranda (Bonito – Km 21)

No rio Miranda e rio Nioaque, Policiais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, conhecido como Km 21, localizado no município de Bonito, fiscalizaram três pesqueiros, 2 embarcações de pesca amadora, 69 pescadores amadores e profissionais e todos estavam pescando legalmente com suas respectivas autorizações ambientais de pesca. Durante os trabalhos equipe retirou 29 anzóis de galho do rio, inclusive, no rio Nioaque onde a pesca é proibida.

Aparecida do Taboado

Os Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado fiscalizaram os rios Paraná e Formoso, em um total aproximado de 45 km.

Foram abordadas 21 embarcações, 57 pescadores amadores embarcados e que pescavam à margem do rio.

Não foram verificadas com os pescadores situações que caracterizassem ilícitos penais ou administrativos. Durante os trabalhos, um espinhel com 15 anzóis e 12 anzóis de galho foram retirados dos rios

.

Fiscalização – Aparecida do Taboado

Em ambos os locais, os infratores que armaram os petrechos não foram localizados, porém, uma das preocupações da Polícia Militar Ambiental relativamente à pesca predatória é o uso desses tipos de petrechos com grande poder de depredação de cardumes como as redes de pesca, anzóis de galho e espinheis.

Dessa forma, a fiscalização intensiva nos rios é fundamental para evitar a pesca predatória, evitando que pescadores pratiquem pesca ilegalmente, pela presença das equipes e que armem os petrechos ilegais, ou pelo menos, fazendo a retirada desse material sem que tenham prejudicado os cardumes.