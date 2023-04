PMA prende e autua dono de rancho em R$ 1,1 mil por pesca predatória

O proprietário de um rancho de pesca, pescador amador de 46 anos, foi preso na rodovia MS 345, no município de Anastácio, a aproximadamente 30 km da cidade, por pesca e transporte de produto da pesca predatória, quando Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda (município de Bonito) o abordaram ontem (14) às 10h30min.

Depois de receber denúncias de que haveria pescadores praticando pesca predatória no rio Miranda, o Comando da PMA do Grupamento do Distrito colocou uma equipe pelo rio e, outra, na fiscalização ambiental em bloqueio na rodovia, na área pela qual os infratores poderiam fugir do patrulhamento no rio.

Os policiais em bloqueio abordaram então um veículo VW Gol, onde estava o infrator e encontrou nos espaços entre o motor do veículo um exemplar de pescado da espécie cachara sem cabeça, um exemplar de pescado da espécie pintado sem cabeça, os dois pesando 3 kg, e 3,5 kg de filé de pescado da espécie jaú, totalizando 6,5 kg de pescado fresco.

O pescador, residente em Anastácio, afirmou que capturara o pescado no rio Miranda no dia anterior (13). Como poderia capturar e abater somente um exemplar de peixe nativo e mais cinco exemplares de piranhas e não havia piranha entre os peixes, bem como os peixes estariam fora da medida permitida por lei, foi caracterizada a infração e crime ambiental. Foram apreendidos o pescado e o veículo.

Pescado e veículo apreendidos.

O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde ele está sendo autuado em flagrante por crime ambiental de capturar e transportar pescado acima da quantidade permitida e abaixo da medida permitida por lei. A pena é de um a três anos de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.130,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas.