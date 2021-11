PMA apreende pescado ilegal em acampamento no Rio Miranda em Nioaque (MS)

Equipes de Policiais Militares Ambientais de Jardim (MS) e Bonito (MS) realizavam fiscalização conjunta no rio Miranda, na operação Dia de Finados, dentro da operação Hot Point no município de Nioaque (MS) e montaram uma estratégia de colocar uma equipe no rio e outra nas estradas vicinais margeando o curso d’água, na tentativa de abordar pescadores que pudessem estar fugindo da equipe fluvial, pois normalmente são avisados por telefone celular da presença da fiscalização.

A equipe que estava por terra percebeu um acampamento à margem do rio. Quando foi fiscalizar, encontrou uma caixa isotérmica grande com quatro exemplares de peixes de grande porte. Um espécime de dourado (que está com pesca proibida), um espécime de jaú, com 73 centímetros, portanto, abaixo da medida permitida, que é de 95 centímetros para a espécie, além de dois espécimes de armao, pesando tudo 10 kg.

Os pescadores haviam abandonado o material no local, provavelmente avisados via celular da presença da equipe. Os Policiais realizaram diligências, porém, os infratores não foram localizados. O pescado e a caixa foram apreendidos. Como havia identificação de um comércio que possivelmente tenha vendido ou alugado a caixa isotérmica, o material será entregue à delegacia de Polícia Civil de Nioaque, para a investigação do proprietário do material e a possível identificação dos criminosos.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

Ten. Coronel: Ednilson Paulino Queiroz

