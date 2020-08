PM de Nioaque atuando ao combate do COVID 19

A polícia militar de Nioaque, unidade subordinada ao 11°Batalhão de Polícia Militar, com sede em Jardim, concernente à fiscalização das medidas preventivas visando a diminuição da propagação do novo coronavírus, segue as orientações recebidas do Grande Comando da Policia Militar do Mato Grosso do Sul, bem como da policlínica da instituição. Quanto a atuação no município de Nioaque, informamos que estamos atuando de forma incessante quando solicitados pelo poder Público Municipal e também pelo Ministério Público Estadual, para o devido cumprimento do DECRETO Municipal, que impôs algumas medidas restritivas a população, sem contudo deixar de realizar o papel institucional de proteção da manutenção e da ordem pública preconizada na constituição Federal.