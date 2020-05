PM de Nioaque apreende mais de uma tonelada de maconha

Na manhã de 20/05, por volta das 01:40, a Polícia Militar de Nioaque através da equipe de serviço SGT Genilson de Melo, SGT Carmelo José da Silva, e SD Cássio Henrique Tessari realizaram apreensão 1318 tabletes de maconha, totalizando de 1241 KG, 60 gramas de cocaína e 23 gramas de pedra craque.

Segundo o Boletim de Ocorrência os policiais faziam rondas ostensiva nas mediações do Posto Ypê, quando perceberam um veículo Kombi com os vidros todos lacrados, indo em direção a BR 419, em direção a cidade de Anastácio. A equipe foi em direção ao veículo, usando mecanismo de sonorização para que o veículo parasse, mas não foi obedecido, sendo que ao parar Kombi, o motorista fugiu do local, e as drogas foram apreendidas e conduzidas a PM de Nioaque para contagem.

Com informações da PM de Nioaque.