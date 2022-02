PL compõe Comissão Executiva Municipal Provisória em Nioaque

Com objetivo de alavancar e fortalecer o PL (partido Liberal) em Nioaque, na manhã de 21 de janeiro, no recinto do Poder legislativo de Nioaque, reuniram-se patriotas para a formação do diretório provisório da executiva municipal do partido.

Validando a comissão esteve presente Tenente Portela, que na oportunidade reforçou a importância da militância partidária, com objetivos para o próximo pleito.

O diretório, em direito eleitoral, é um órgão de administração de um partido político, escolhido entre as pessoas filiadas ao respectivo partido para compor sua diretoria, comumente havendo representantes de todos segmentos da sociedade.

O PL por ser um partido de direita, prima pelo conservadorismo, fortalecimento da empresa privada, reconhecimento ao direito à propriedade,

com liberalismo econômico.

Com base nesses ideais espera-se que o partido agregue militantes com os mesmos pensamentos por um Brasil fortalecido moralmente e economicamente.

Composição do PL

Presidente – João Carlos Vera Gonçalves

Vice-Presidente – Gê Camargo

Secretária Geral – Elizete Maidana

Secretária – Thamires Helena Costa Maidana

Tesoureiro – Ilson Bicudo

Vogal – Neyrimar Couto